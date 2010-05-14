Руководители СМИ вызывают Януковича на откровенный диалог

Украинская гильдия главных редакторов (руководителей) средств массовой информации считает недопустимыми любые проявления ограничения профессиональных прав журналистов, и призывает власть к откровенному диалогу с руководителями масс-медиа.

Об этом УНИАН сообщил председатель Гильдии, главный редактор газеты “Демократическая Украина” Виталий АДАМЕНКО.

По его словам, на днях состоялось заседание, посвященное 15-летию Украинской гильдии главных редакторов (руководителей) СМИ. На нем члены Гильдии подтвердили актуальность существования такой общественной организации, одним из основных заданий которой является отстаивание профессиональных прав руководителей СМИ перед органами исполнительной и законодательной власти, а также перед учредителями.

“Состоялось откровенное, острое обсуждение состояния информационной сферы в нашем государстве, и, следует отметить, что тональность разговора была далеко не праздничной”, - сообщил В.АДАМЕНКО.

Последние обращения к украинской власти таких международных организаций, как «Репортеры без границ», Европейская федерация журналистов, относительно проявлений цензуры и ущемления свободы слова в отечественных СМИ подтверждают, что эта проблема уже вышла за пределы Украины, отметил председатель Гильдии.

Как сказал В.АДАМЕНКО, Гильдия главных редакторов считает недопустимыми любые проявления ограничения профессиональных прав журналистов, и призывает власть к откровенному диалогу с руководителями масс-медиа.

Справка УНИАН. В Украинскую гильдию главных редакторов (руководителей) СМИ входят более 70 руководителей печатных и электронных СМИ из всех регионов Украины. В частности, руководители газет: “Факты“, “Зеркало недели”, “Рабочей газеты”, “Голос Украины”, “Донбасс”, “Житомирщина”, информационных агентств - “Укринформ”, УНИАН, Национальной радиокомпании и др.