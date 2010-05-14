Балога решил не идти в Комитет защиты Украины

Партия “Единый Центр” не войдет в Комитет защиты Украины, об образовании которого на днях объявили несколько политических партий, общественных организаций и отдельные граждане.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

“Единый Центр” рассматривает комитет лишь как площадку для возвращения к власти абсолютно определенных политиков и поэтому не может присоединиться к инициативе, декларируемые намерения которой явно расходятся с настоящими целями. “Мы также видим риск того, что деятельность Комитета способна углубить раздел страны на Запад и Восток вместо укрепления единства Украины”, – говорится в сообщении.

В партии напоминают, что за последние два месяца “Единый Центр” выступил с аргументированной критикой многих резонансных решений действующей власти. В частности, “Единый Центр” не поддержал способ формирования нынешнего большинства в Верховной Раде, потому что считает его таким, который противоречит Конституции Украины. “Мы осудили соглашение президентов Украины и России о продлении срока базирования российского Черноморского флота, поскольку это создает риск заострения сепаратизма в Крыму и угрожает территориальной целостности нашего государства. Партия критикует правительство за промедление с проведением очень необходимых для страны реформ, деукраинизацию отечественного гуманитарного пространства. «Единый Центр» неоднократно предостерегал власть от принятия решений, которые могут сузить государственный суверенитет и экономическую независимость Украины”, – заявляют в партии.

“Мы обеспокоены негативными для нашей страны решениями власти. Мы выступаем против всего, что идет вразрез с интересами общества и государства. В то же время мы декларируем готовность поддержать конкретные усилия руководства страны, которые будут гарантировать нерушимость суверенитета Украины, последующие демократические превращения и реформирование экономики”, – заявляет “Единый Центр”.

Партия выступает за объединение демократических, патриотических сил в государстве. “Однако целью такой консолидации должно быть не достижение единоразовых целей, не конъюнктурный расчет отдельных политиков, а ценности всего общества и всей страны. “Единый Центр” убежден, что в такой объединенной демократической силе должны быть представлены политики нового качества из всех регионов страны, честные и открытые, которые имеют современный взгляд на пути развития нашего государства. Наша партия готова принимать участие в таком объединительном процессе и уже работает над его реализацией”, – говорится в сообщении.