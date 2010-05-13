Янукович сострил об объединении Газпрома и Нафтогаза

Президент Украины Виктор Янукович прокомментировал предложение премьера Владимира Путина о возможном объединении "Нафтогаза" и "Газпрома".

Как заявил Янукович радиостанции «Эхо Москвы»: "Если бы там был я, я бы протянул Путину руку и сказал: "Согласен – 50 на 50". Янукович также подчеркнул, что его не пугает строительство трубопровода "Южный поток". Вновь цитата: "Если это способ давления на Украину, то мы это понимаем. А если это конкурентная борьба, то мы к ней готовы. Модернизация газотранспортной системы Украины обойдется в 500-600 миллионов долларов. И мы готовы привлекать к этому проекту как Россию, так и Европейский союз", - подчеркнул Янукович.