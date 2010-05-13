Азаров: я не могу читать то, что говорится о нас

Правительство Украины инициировало аудит деятельности прежнего правительства с тем, чтобы жители Украины узнали правду о злоупотреблениях финансами со стороны правительства Юлии ТИМОШЕНКО из независимых источников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы понимаем, что для нас это тоже определенный риск, потому что мы не меньше дорожим репутацией своей страны, чем любое другое государство. Но если мы имеем дело с откровенной ложью, инсинуациями, искажениями... Ведь я не могу читать то, что говорится о нас, потому что это сплошная брехня, там нет ни слова правды. А ведь определенная часть людей, к сожалению, верит. Так вот для того, чтобы эта определенная часть людей получила абсолютно независимый и надежный источник, мы и приглашаем эти структуры (компания Trout Cacheris, PLLC – УНИАН), чтобы они сделали свой вывод. Я надеюсь, что после этого будет поставлена точка в этом деле», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении комплексного аудита государственных финансов за период деятельности Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО в 2008-2009 гг. и I квартале 2010 г.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Компания Trout Cacheris, PLLC имеет серьезную репутацию и опыт работы по резонансным уголовным делам, касающимся финансовой деятельности госорганов разных стран. Согласно контракту, компания несет полную ответственность за следственную работу, выполненную в ходе аудита.