Возможно ли привлечь Тимошенко к ответственности

Привлечь экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО к ответственности почти нереально, поскольку правительство является коллегиальным органом и решения его принимаются коллегиально. Об этом пишет еженедельник “Комментарии:”, отмечая, что “коллективной ответственности украинское законодательство не предусматривает”.

Кроме того, по мнению еженедельника, слишком фантастической выглядит сумма злоупотреблений – 100 млрд. грн. (в чем правительство Ю.ТИМОШЕНКО обвинил нынешний премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ – УНИАН) при бюджете в 250 млрд. грн. Исходя из элементарной логики, этого раньше не могли не заметить «регионалы» и «литвиновцы», представитель которых возглавлял бюджетный комитет, отмечает издание.

В то же время «Комментарии:» не исключают, что существует план «Б», согласно которым силовики попробуют привлечь к ответственности одного-двох министров, которые во время допросов будут говорить, что их принуждали к противоправным действиям. Их показания «волшебным способом» окажутся в СМИ. Произойдет это, как допускает издание, осенью 2010 году, в начале избирательной кампании. Тогда будут говорить не о 100 разворованных миллиардах, а раз в неделю выбрасывающие очередной «эпизод» дела, который должен вызывать «глубокое и искреннее» возмущение избирателей.

С другой стороны, «Комментарии:» не разделяют мнения тех, кто считает, что заключение Ю.ТИМОШЕНКО автоматически поднимет рейтинг БЮТ в канун местных выборов. Сразу после заключения доступ к телеканалам будет максимально ограниченным, в самом БЮТ просто нет реального кандидата на №2, который взял бы на себя всю полноту ответственности за кампанию, а в региональных структурах автоматически начнется глобальное броуновское движение, резюмирует еженедельник.