Горынь обозвал Костенко политической качалкой

Один из лидеров Народного Руха Украины Богдан ГОРЫНЬ называет председателя Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО “политиком без трезвого политического толка”.

Как говорится в комментарии Б.ГОРЫНЯ, переданному агентству УНИАН, “большинство лидеров политических партий и общественных организаций национально-демократического направления обеспокоены опасностью, нависшей над Украиной после прихода к власти Президента ЯНУКОВИЧА и его команды. 10 мая 2010 года ряд из них подписали Декларацию о создании Народного комитета защиты Украины. Ни одна из политических сил не претендует в комитете на лидерство”.

“Отказ Ю.КОСТЕНКО подписать Декларацию о создании НКЗУ не является неожиданностью. С начала своей политической деятельности и до нынешнего дня КОСТЕНКО зарекомендовал себя как деструктивная, эгоистичная, корыстная личность. Он всегда был политической качалкой, пытаясь во всех ситуациях получить больше всего выгод. И не только политических. Это породнило его с еще одной деструктивной личностью нашего времени - Виктором ЮЩЕНКО. Вместе они разработали механизм помощи ЯНУКОВИЧУ прийти к власти призывами во втором туре президентских выборов голосовать „против всех”, - заметил Б.ГОРЫНЬ.

Следовательно, убежден он, “оба имеют власть, которую фактически помогли избрать. Так как же теперь против нее бороться? КОСТЕНКО, как и его кумир ЮЩЕНКО - политик без трезвого политического толка. Его обвинение, что „оппозицией ТИМОШЕНКО руководит Кремль” является очередной бессмыслицей из арсенала обвинений политического капитулянта, изменника надежд Майдана ЮЩЕНКО”.

В конечном итоге, отметил Б.ГОРЫНЬ, “народ должным образом оценил обоих. А история еще скажет свое слово. На очереди - подробное освещение позорного пути политиков, которые под прикрытием национальных лозунгов толкнули Украину в бездну. А ответственным за судьбу Украины политическим силам и общественным организациям один путь – совместными силами бороться против усилий команды ЯНУКОВИЧА превратить Украину в российскую губернию”.