Горынь обозвал Костенко политической качалкой
Комментарий по позиции УНП
Один из лидеров Народного Руха Украины Богдан ГОРЫНЬ называет председателя Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО “политиком без трезвого политического толка”.
Как говорится в комментарии Б.ГОРЫНЯ, переданному агентству УНИАН, “большинство лидеров политических партий и общественных организаций национально-демократического направления обеспокоены опасностью, нависшей над Украиной после прихода к власти Президента ЯНУКОВИЧА и его команды. 10 мая 2010 года ряд из них подписали Декларацию о создании Народного комитета защиты Украины. Ни одна из политических сил не претендует в комитете на лидерство”.
“Отказ Ю.КОСТЕНКО подписать Декларацию о создании НКЗУ не является неожиданностью. С начала своей политической деятельности и до нынешнего дня КОСТЕНКО зарекомендовал себя как деструктивная, эгоистичная, корыстная личность. Он всегда был политической качалкой, пытаясь во всех ситуациях получить больше всего выгод. И не только политических. Это породнило его с еще одной деструктивной личностью нашего времени - Виктором ЮЩЕНКО. Вместе они разработали механизм помощи ЯНУКОВИЧУ прийти к власти призывами во втором туре президентских выборов голосовать „против всех”, - заметил Б.ГОРЫНЬ.
Следовательно, убежден он, “оба имеют власть, которую фактически помогли избрать. Так как же теперь против нее бороться? КОСТЕНКО, как и его кумир ЮЩЕНКО - политик без трезвого политического толка. Его обвинение, что „оппозицией ТИМОШЕНКО руководит Кремль” является очередной бессмыслицей из арсенала обвинений политического капитулянта, изменника надежд Майдана ЮЩЕНКО”.
В конечном итоге, отметил Б.ГОРЫНЬ, “народ должным образом оценил обоих. А история еще скажет свое слово. На очереди - подробное освещение позорного пути политиков, которые под прикрытием национальных лозунгов толкнули Украину в бездну. А ответственным за судьбу Украины политическим силам и общественным организациям один путь – совместными силами бороться против усилий команды ЯНУКОВИЧА превратить Украину в российскую губернию”.