Регионал объяснил, как можно убить в Верховной Раде

Предложение разрешить службе охраны проводить досмотр личных вещей депутатов является "примитивным решением".

Об этом заявил регионал Святослав Пискун в эфире 5 канала.

"Что касается обыска депутатов, то это очень, на мой взгляд, примитивное решение", - сказал он.

"Если мы говорим о автоматах или пистолетах, то их, возможно, должны отслеживать, высчитывать, есть на эти вопросы специальные службы", - подчеркнул депутат.

"Но если кто-то захочет кого-то убить...можно просто занести небольшую бутылочку с каким-то очень страшным ядом и никакой охранник яд не обнаружит", - сказал Пискун.

Комментируя драку депутатов в парламенте 27 апреля при ратификации соглашения относительно российского флота и применение дымовых шашек, он заявил: "Надо привлечь к ответственности тех лиц, которые препятствовали законной деятельности государственного учреждения, замахнулись на жизнь и здоровье граждан".

"Если бы в этом зале, не дай Бог, кто-то из депутатов пожилых умер? Я здоровый человек, и мне было нехорошо. А если бы надышался человек и умер. Это было бы убийство", - отметил депутат.

Украинская правда