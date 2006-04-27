Витренко будет искать правду в Европе

Политические силы, проигравшие в Высшем административном суде Украины дело о выборах в Верховную Раду, будут подавать иски в Верховный, Конституционный суды Украины, а также в Европейский суд по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщили лидер партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, лидер блока «Народная оппозиция» Наталия ВИТРЕНКО, лидер блока своего имени Юрий КАРМАЗИН и представитель Народного блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

«Мы пройдем весь судебный путь, мы еще обратимся в Верховный Суд, после этого будем обращаться в Европейский суд», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В свою очередь Н.ВИТРЕНКО заявила: «К середине мая мы уже подготовим наше представление в Европейский суд».

Ю.КАРМАЗИН отметил: «Мы используем все возможности для установления правды, которые предусмотрены национальным и международным законодательством».

Как отметил О.ЗАРУБИНСКИЙ, около 80% протоколов всех окружных избирательных комиссий, на основании которых устанавливались результаты парламентских выборов, содержат «не просто нарушения, а даже – на грани уголовных преступлений», и заявил: «Я думаю, что и Европейский суд сможет иметь такую возможность это проверить».

Все участники пресс-конференции выразили уверенность, что ВАСУ вынес не правовое, а политическое решение. «11 дней вместо пяти суд рассматривал дело. Если бы нечего было рассматривать – что, он тянул бы этот срок? Просто было огромное количество доказательств о фальсификациях», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она также назвала «драмой» то, что в совещательной комнате судьи ВАСУ советовались семь часов, а решение провозглашали лишь 20 минут. «Мы утверждали и продолжаем утверждать, что выборы были сфальсифицированы», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ, подчеркнув, что суд в своем решении «вообще не дал оценку сфальсифицированным протоколам». При этом И.БОГОСЛОВСКАЯ продемонстрировала экземпляры таких протоколов, объясняя, в чем именно заключаются признаки фальсификации.

В свою очередь Н.ВИТРЕНКО заявила, что Центральная избирательная комиссия не предоставила суду никаких доказательств своей невиновности, а сам суд это «покрыл», а также суд, по словам Н.ВИТРЕНКО, не затребовал необходимых документов, которые бы доказали, что данные ЦИК являются правомерными. Она отметила: «Высший административный суд просто выполнял политический заказ».

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что на судебном заседании представители ЦИК заявили, что не имели никаких оснований подвергать сомнению протоколы окружных комиссий, в то же время из всех 225 протоколов 223 являются уточненными и эти протоколы уточнялись 259 раз. По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, именно уточнение цифр в протоколах – без пересчета голосов – и является инструментом фальсификаций. «Как вообще можно уточнить результаты выборов, если эти мешки (с избирательными бюллетенями) вообще никто не раскрывал?», - спросил О.ЗАРУБИНСКИЙ. Он поддержал заявление о политически заказанном решении ВАСУ, подчеркнув: «Оно устроило всех ключевых игроков украинской политики, или тех, кто себя такими считает.

Ю.КАРМАЗИН на этот счет заявил следующее: «Абсолютно абстрактное решение, некорректное, которое можно было написать, лежа на диване и слушая рассуждения господина ДАВЫДОВИЧА (председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА)». Он с возмущением продемонстрировал 4 варианта протоколов из одного и того же избирательного округа, три из которых являются уточненными при том, что пересчета голосов в этом округе не происходило.

Кроме того, отметив, что в ЦИК протоколы окружных комиссий поступали 6, 7, 8 апреля, Ю.КАРМАЗИН относительно возможных сроков обжалования отметил: «У нас просто забрали конституционное право на обжалование. Именно из-за этого мы будем обращаться в Конституционный суд, в Верховный Суд, в органы прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция”, Блок Юрия Кармазина, Народный блок Литвина и партия "Вече", которые не прошли в парламент по итогам выборов 26 марта, подали иски на ЦИК о признании неправомерными ее действий по установлению результатов выборов в ВР.

Судебное разбирательство исков к Центральной избирательной комиссии ВАСУ начал 15 апреля.

25 апреля Высший административный суд Украины отклонил иски блоков Витренко, Кармазина, Литвина и партии “Вече” к Центральной избирательной комиссии. В судебном постановлении объясняется, что, заслушав мнения сторон – участников процесса и исследовав материалы дела, суд не установил нарушений законодательства со стороны ЦИК, которые, по убеждению истцов, привели невозможности установления результатов выборов 26 марта 2006 года. В постановлении суда также отмечено, что приведенные истцами факты относительно ошибок в протоколах территориальных избирательных комиссий имеют формальный характер и не могут быть доказательствами фальсификаций, а показания свидетелей “не несут объективных данных, а в некоторых местах являются предположениями”. Что касается подсчета голосов избирателей, то, как утверждается в постановлении, ЦИК действовала исключительно в пределах действующего законодательства Украины.

Суд отменил свой запрет от 12 апреля 2006 года относительно совершения ЦИК каких-либо действий относительно официального обнародования результатов парламентских выборов в Украине.

Постановление вступило в силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.