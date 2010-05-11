Акция протеста под ВР: милиция готова задействовать дополнительные силы

Столичная милиция в случае грубых нарушений общественного порядка или совершения преступлений участниками акций протеста у здания Верховной Рады Украины и других административных зданий в центре Киеве готова задействовать дополнительно около трех тысяч сотрудников, включая бойцов спецподразделения «Беркут» и Внутренних войск.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве.

По данным главка милиции, в данное время охрану общественного порядка возле Верховной Рады обеспечивают 120 сотрудников органов внутренних дел, возле Кабинета министров Украины – почти 240 и возле Администрации Президента – около 300.

В настоящее время никаких правонарушений возле этих зданий не зафиксировано.