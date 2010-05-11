Львовские студенты требуют смены власти в Украине

11 мая студенты львовских высших учебных заведений проведут двухчасовую (с 11.00 до 13.00) предупредительную забастовку с требованиями смены власти в Украине - объявление импичмента Президенту Украины и смены Верховной Рады Украины путем проведения досрочных выборов.

Об этом сообщила УНИАН сопредседатель Львовской областной организации «Молодежное движение защиты национальных интересов», координатор инициативной группы по созданию студенческих стачкомов Ольга САЛО.

Как информировала О.САЛО, среди первоочередных требований студентов также «освобождение от должности министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА; денонсация «харьковских соглашений» и скорейшее назначение даты проведение выборов в местные советы».

По ее словам, уже созданы забастовочные комитеты студентов во Львовском национальном университете им. И.Франко, Украинском католическом университете, Львовской коммерческой академии, Львовской национальной академии искусств.

О.САЛО также отметила, что создание забастовочных комитетов инициировали молодежные и студенческие организации Львова, которые создали «Молодежное движение защиты национальных интересов», а главной целью этой общественной инициативы является активное участие и влияние студенчества на события, происходящее в государстве.

«Мы не видим политической элиты, которая могла бы прийти на смену действующей, однако это не значит, что мы должны просто наблюдать за происходящим, а происходит свертывание демократии», - отметила О.САЛО.

Она также отметила, что идея забастовочных комитетов походит из молодежной общественной среды и сотрудничество с политическими организациями «возможно только в форме координации усилий, подчиненных одной цели, поскольку студенты не намерены подчиняться политическим силам».