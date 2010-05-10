Тимошенко про давление на власть, амбиции и тест на любовь к Украине

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что под давлением общественности и политиков, которые вошли в Комитет защиты Украины, власть должна восстановить конституционность своей работы.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня после подписания учредительного акта о создании Комитета защиты Украины, сообщается на ее сайте.

"Цель – восстановить конституционность в работе власти, защитить суверенитет государства, защитить ключевые стратегические направления развития нашего государства, защитить в том числе душу Украины, ее культуру, ее историю, все, что нам дорого как украинцам", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, лидеры политических партий и организаций отложили в сторону все свои амбиции и объединились ради защиты страны.

Лидер "Батькивщины" также отметила демократичность заседания инициативной группы по созданию Комитета защиты Украины. "Сегодня было общее собрание, которое проходило очень демократично, которое не было запротоколировано, а это была живая встреча, живое общение, которое закончилось созданием единогласно Комитета защиты Украины", - добавила она.

"Мне кажется, что сегодня единство нам нужно как никогда. И все, кто сегодня способен к такому единству – это и есть тест на любовь к Украине и на способность защищать Украину", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.