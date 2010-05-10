Тимошенко: мы готовы объединяться без лидеров, с лидерами...

Представители внепарламентских и парламентских политических сил сегодня подписали учредительный акт о создании Комитета защиты Украины для координации действий в отстаивании национальных интересов страны.

От имени ВО "Батькивщина" учредительный акт подписала Юлия ТИМОШЕНКО, сообщается на ее сайте.

"Наша политическая сила четко и понятно сказала, что мы готовы объединяться на любом формате объединения - без лидеров, с лидерами от общественных деятелей, под декларациями, под всем, что сегодня предлагают люди, которые болеют за Украину. Нам дополнительные консультации внутри своей политической силы не нужны", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, писатель Дмитрий ПАВЛЫЧКО, который сегодня председательствовал на заседании инициативной группы по созданию Комитета защиты Украины, после подписания учредительного акта сообщил, что главными целями Комитета являются отстаивание территориальной целостности и суверенитета Украины, защита свобод и достоинства граждан, борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины.

"Организационной основой работы Комитета является его всеукраинский характер, участие граждан, представительство политических партий и общественных организаций, координация их действий как в центре, так и на местах", - сказал Д.ПАВЛЫЧКО.

Как сообщал УНИАН, учредительное собрание Народного комитета защиты Украины состоялось сегодня в Союзе писателей Украины.

В собрании приняли участие, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО, Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Анатолий МАТВИЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий КАРМАЗИН.