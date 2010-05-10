Москва обещает Украине «очень широкую программу сотрудничества»

Украина и Россия примут очень широкую программу сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Севастополе глава Администрации президента России Сергей НАРЫШКИН.

По его словам, «Харьковские соглашения, безусловно, явились, таким, серьезным, этапным моментом в нашем сотрудничестве. Наверное, можно говорить о том, что наступает новый этап отношений, сотрудничества между двумя нашими странами».

С.НАРЫШКИН отметил, что «скоро предстоит заседание межгосударственной комиссии, которая возглавляется президентами двух стран. Будет разрабатываться, будет принята очень широкая программа сотрудничества, буквально по всем направлениям».

Комментируя празднование Дня Победы в городе-герое Севастополе, С.НАРЫШКИН отметил: «атмосфера действительно настоящего праздника, по-моему, весь город вышел на улицы. Для каждого это праздник такой, священный, чувство общего праздника, который объединяет всех нас». Отвечая на вопрос, «как случилось, что сегодня в Севастополе более представительская, чем в Киеве, российская делегация, не связано ли это с заключенными соглашениями по ЧФ РФ?», С.НАРЫШКИН сказал: «в том числе и с подписанными соглашениями».