Наливайченко: ЧФ РФ может стать не только объектом, но и субъектом атаки

Черноморский флот России может стать субъектом атаки или военной операции на территории Украины.

Об этом в интервью информагентству "Лига" заявил бывший председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Флот может стать не только объектом, но и субъектом атаки или участия в военной операции на территории третьего государства. На то он и военный флот. Был бы торговый - никаких вопросов, чистая коммерция", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос о том, что год назад он от имени СБУ говорил, что выступает против того, что на объектах Черноморского флота отмывались «грязные деньги», В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: "Там было несколько проблем. Во-первых, конкретные финансовые структуры Черноморского флота России недоплатили в Пенсионный фонд, нашим пенсионерам, порядка 20 миллионов гривень. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Вторая проблема - обманутые вкладчики в строительство жилья для пенсионеров-военнослужащих в Севастополе, она так и не решена. Думаю, нужно дать слово тем людям, которые это жилье от Черноморского флота не получили, а их довольно много в Крыму. Были и другие экономические преступления, которые я не комментировал - субаренда, земельные участки, собственность”.