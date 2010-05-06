Симоненко объяснил, что один Лавринович против Сталина - не воин

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что в коалиции не возникало никаких противоречий относительно инициативы коммунистов установить памятник Иосифу Сталину в Запорожье.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН, комментируя заявления ряда членов коалиции, в том числе министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, о нецелесообразности установления такого памятника.

По словам П.СИМОНЕНКО, “ни Партия регионов, ни Блок Литвина не заявили, что они против этой инициативы”. “То, что отдельные члены коалиции или представители политических сил, которые имеют свои фракции и приняли участие в создании коалиции, имеют другое мнение, то это их право”, - добавил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу установления памятника И.Сталину. По его словам, с этой инициативой “вышли ветераны Великой Отечественной войны и члены партии, и областная партийная организация считала целесообразным поддержать эту инициативу и организационную работу обеспечила”. Он добавил, что на совещании руководства КПУ этот вопрос обсудили и “поддержали инициативу наших товарищей - решение Запорожского областного комитета партии”.

П.СИМОНЕНКО считает, что открытие памятника свидетельствует о том, что “очень значительное количество наших граждан сегодня одобрительно относится к этому событию”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 мая, в Запорожье по инициативе обкома КПУ был открыт памятник И.Сталину. Монумент высотой около трех метров в виде полуфигуры И.Сталина в военной форме со Звездой Героя открыли возле здания Запорожского обкома КПУ под гимн СССР. На церемонии открытия памятника, по данным правоохранительных органов, присутствовали около 1000 человек.

В тот же день А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что в Украине не нужно устанавливать памятники Иосифу Сталину.

«Я считаю, что тиранам памятник ставить не нужно. О них нужно знать, и очень хорошо, чтобы усваивать уроки истории, и чтобы их не повторять», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.