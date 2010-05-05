С открытия памятника Сталину «скорая» увезла трех ветеранов

В Запорожье с церемонии торжественного открытия памятника Иосифу Сталину госпитализировали трех ветеранов.

Информацию об этом УНИАН подтвердил второй секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины Александр ЗУБЧЕВСКИЙ.

«Действительно, многие ветераны пришли к обкому КПУ сегодня еще в 9 часов утра. В Запорожье сегодня достаточно жаркая погода и, наверное, из-за этого, а также из-за возраста большей части собравшихся, людям стало плохо: трех ветеранов госпитализировали представители скорой помощи, которую мы пригласили на мероприятие», - сообщил А.ЗУБЧЕВСКИЙ.

Подтвердить либо опровергнуть информацию о том, что умер один из ветеранов, которому стало плохо, А.ЗУБЧЕВСКИЙ не смог. По его словам, на данный момент ему неизвестны ни личности госпитализированных, ни точные данные о состоянии их здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, в Запорожье по инициативе обкома КПУ был открыт памятник И.Сталину.

Монумент высотой около трех метров, представляющий собой полуфигуру И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли сегодня у здания Запорожского обкома КПУ под гимн СССР. На церемонии открытия памятника, по данным правоохранителей, присутствовали около 1000 человек.