Богословская заявляет об узурпаторских намерениях Тимошенко

Партия «Вече» видит в действиях Блока Юлии Тимошенко намерение захватить власть и установить тоталитарный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в Киеве сделала лидер «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

«Сегодня мы проводили заседание актива «Вече», и все согласились с тем, что мы уже делаем заявление, что мы видим в действиях БЮТ захват власти и установление тоталитарного режима в Украине. Мы на этом настаиваем, мы имеем этому доказательства», - в частности, сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ. В то же время никаких доказательств она приводить не стала, посоветовав всем любителем прочитать историю завладения властью тоталитарными режимами в 20-м веке.