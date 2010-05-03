Регионалы уверяют: если Тимошенко выведет людей, они сидеть не будут

В случае, если лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выведет на улицы своих сторонников с требованием об объявлении досрочных выборов в Верховную Раду, Партия регионов готова ответить такими же уличными акциями.

Об этом заявил народный депутат от ПР Владимир ЛАНДЫК, комментируя намерения Ю.ТИМОШЕНКО добиться объявления досрочных выборов с помощью давления народа и привести в ВР 300 оппозиционных депутатов, сообщается на сайте новостной телепрограммы ТСН канала “1+1”.

"Она выведет, а мы что - будем сидеть? И мы выведем. Тогда что - гражданская война?" - прокомментировал это заявление депутат.

Также он выразил убеждение, что Ю.ТИМОШЕНКО не удастся объявить перевыборы. "Это невозможно, потому что нет механизмов. Норму о том, что при сложении 150 мандатов нужно проводить досрочные выборы, упразднили. Нужно согласие Президента на роспуск парламента. А он уже имеет 240 голосов. Ему что, нужно 340? Нет”, - отметил В.ЛАНДЫК.

Он заверил, что парламентские выборы сейчас только утвердят позицию Партии регионов. У людей, по его убеждению, еще не накопилось недовольство ПР, потому избиратели будут голосовать так же, как и на президентских выборах.

"Еще нет того негатива. Вот говорят, что негатив - это харьковские договоренности. Но мы о них говорили. Поэтому избиратели увидели: что обещали - то и делают. Значит, за нас еще больше будут голосовать. Голоса ТИГИПКО, коммунистов, социалистов полностью к нам перейдут. ТИМОШЕНКО же получит меньше, чем имеет сегодня - не 300, а где-то 100 штыков", - сказал он.

Также, по мнению В.ЛАНДЫКА, если Ю.ТИМОШЕНКО будет продолжать призывать к досрочным выборам, то депутаты "от БЮТ и "Нашей Украины" еще быстрее перейдут к “регионалам".

"Побегут более умные и более хитрые. Как уже сделали ПОЛУНЕЕВ, ПОРТНОВ. С испуга еще большинство в 300 депутатов сделают. Тогда вообще никто ничего не сможет сделать”, - добавил политик.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО определила основной задачей оппозиции привести 300 своих депутатов в парламент на досрочных выборах.

Для достижения этой цели она уже начала создавать Комитеты защиты Украины по всей стране. В частности, акция протеста под стенами парламента может пройти уже 11 мая.

Уличные акции протеста против продолжения срока пребывания Черноморского флота России в Крыму под стенами ВР 27 мая завершились столкновениями участников митингов и милиции.