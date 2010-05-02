Тимошенко поставила задачу: провести в ВР минимум 300 нардепов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО главной задачей оппозиции называет приведение в парламент во время досрочных выборов как минимум 300 народных депутатов.

В интервью “5 каналу” она сказала: "Парламентские выборы должны состояться как можно скорее, и мы все, я имею в виду оппозиционные силы, должны обратиться к людям, убедить людей и привести в парламент не 226, а 300 голосов, которые, наконец нас избавят и от ЯНУКОВИЧА досрочно".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно 300 голосов депутатов дадут возможность переформатировать всю власть. "И не надо ждать президентских выборов через 5 лет. Надо парламентские выборы провести так, чтобы 300 голосов депутатов в парламенте были способны поменять все", - сказала она.

В то же время, по ее словам, надо провести парламентские выборы и привести в Верховную Раду большинство, которое “больше не будет представлять ни одного человека от тех политических сил, которые сегодня изменяют нашему государству”.

Комментируя заявление председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, что в настоящее время нет юридических оснований для проведения досрочных парламентских выборов, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что “юридических оснований не было и для третьего тура президентских выборов в 2004 году, как говорят сами же “регионалы”. “Но когда поднимаются люди, и когда их слово уверенное и твердое, тогда действительно верхи не могут идти против народа. Они обязаны слышать людей и обязаны действовать так, как они хотят того", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня для проведения внеочередных парламентских выборов свои полномочия не могут сложить 150 депутатов, как это было 2007 года, поскольку эта норма была изменена. "Но даже если гипотетически была возможность сложить 150 мандатов, то все равно необходим указ Президента для роспуска парламента. А этот Президент считает, что большинство, созданное коррупцией, насилием, репрессиями, подкупом, что оно ему подходит. И поэтому он не будет распускать этот парламент", - добавила она.

При этом, по убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, если свое слово скажут люди, то В.ЯНУКОВИЧ не будет иметь другого выхода, как объявить досрочные выборы в ВР.

"Когда народ выходит на улицы, когда народ не мирится с тем, что делают политики, то политики превращаются в карликов, которые ничего уже не стоят", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.