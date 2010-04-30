Украинская музыка держится в эфире лишь за счет обязательной квоты?

В Украинской народной партии считают, что отмена в телеэфире квоты на украинскую музыку нанесет вред развитию национального шоу-бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, такое мнение высказал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, член правления Украинской народной партии Виталий ШЕВЧЕНКО, комментируя зарегистрированный в парламенте соответствующий законопроект, инициированный депутатом от Партии регионов Еленой БОНДАРЕНКО.

"Регионы" готовят настоящий удар по музыкальной сфере Украины, ведь сейчас закон требует, чтобы 50% телерадиоэфира заполнялись произведениями украинских авторов или исполнителей, независимо от языка исполнения. Партия регионов, которая заботится о российском интересе больше, чем об украинском, решила уничтожить еще и украинский шоу-бизнес", - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

По его мнению, такая законодательная инициатива является "очередным шагом культурного геноцида, который призван сделать украинцев "придатком" россиян".

В.ШЕВЧЕНКО считает, что таким образом Партия регионов использует классический механизм ассимиляции – притеснения национального языка и культуры. "Норма относительно обязательного предоставления 50% телерадиоэфира музыкальным произведениям национальных исполнителей введена не только в Украине, но и в других европейских государствах, в частности, во Франции и Польше, где есть один государственный язык, который испытывает сильное давление со стороны языков других государств или языков эмигрантов", - объяснил член Правления УНП.

По его мнению, "планируется еще одно дерзкое нарушение Конституции, которая предоставляет государственный статус украинскому языку".

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 28 апреля зарегистрирован законопроект, которым предусматривается отмена обязательного предоставления 50% радиоэфира музыке украинских авторов или исполнителей.

Автором соответствующего законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" является народный депутат от Партии регионов Е.БОНДАРЕНКО.

По ее мнению, действующая редакция закона противоречит Европейской Конвенции о трансграничном телевидении, которая провозглашает, что телерадиовещатель должен предусматривать для европейских произведений большую долю его часов трансляции.

При этом Е.БОНДАРЕНКО обращает внимание, что в международных правовых экспертизах действующего закона отмечалось, что "музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей" относятся к категории "европейские произведения", поэтому в отношении них не могут быть установлены отдельные квоты.

В связи с этим автор законопроекта предлагает изъять из статей 9 и 28 Закона Украины “О телевидении и радиовещании” требование о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей, а также требование к содержанию программных концепций телерадиоорганизаций относительно доли распространения музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в еженедельном объеме вещания.

Е.БОНДАРЕНКО считает, что принятие этих изменений «приведет к повышению уровня плюрализма аудиовизуальных СМИ в Украине, благодаря разнообразию программ украинских телерадиоорганизаций».