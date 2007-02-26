БЮТ заявляет о провокации против депутата Костенко

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что сегодня возле Черкасс работниками органов внутренних дел было совершено нападение на народного депутата Украины, члена фракции БЮТ в Верховной Раде Павла КОСТЕНКО, и расценивает это как политическую провокацию.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН, работники милиции без каких-либо объяснений пытались задержать народного депутата, конфисковать его автомобиль, при этом отказывались представиться и аргументировать свои действия.

БЮТ выражает возмущение “грубым нападением представителями милиции на народного депутата П.КОСТЕНКО. Мы считаем такие действия политической провокацией и рассматриваем их как использование силовых структур в борьбе с представителями оппозиционных сил”.

Блок Юлии Тимошенко считает, что в Украине возобновляется практика политических преследований представителей оппозиции.

БЮТ требует от министра внутренних дел Василия ЦУШКО немедленного прекращения провокаций со стороны милиции в отношении представителей оппозиционных политических сил и политизации своих подчиненных.