1 мая Банковую и Грушевского возьмут под усиленную охрану

В первомайских праздниках в Киеве, согласно заявкам, поданным для получения разрешения в столичную мэрию, могут принять участие до 123 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, отметив, что заявки на массовые акции в КГГА направили представители 9 политических сил и организаций.

В связи с этим 1 мая будет усилена охрана в местах проведения акций, в частности, на Бессарабской площади возле памятника Ленину, в парке Шевченко, на Софийской площади, Майдане Незалежности и на маршрутах движения колонн.

Для этого будут задействованы 1600 сотрудников милиции, в том числе 400 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины.

В то же время под усиленную охрану будут взяты прилегающие территории к зданиям, где размещается высшее руководство государства.