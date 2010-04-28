В БЮТ заявляют о нарушении прав оппозиции

Парламентское большинство Партии регионов принятыми вчера изменениями в Регламент Верховной Рады фактически ограничила деятельность демократической оппозиции.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, член БЮТ Сергей САС, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Вчера большинство приняло изменения в Регламент, в соответствии с которыми в парламенте может быть не одна оппозиционная фракция или оппозиционное объединение, а сразу несколько», - сказал он.

«Это фактически легализация карманной оппозиции, поскольку такая норма позволяет создавать любое количество оппозиционных фракций для того, чтобы не допустить реального сопротивления в украинском парламенте действующей власти», - отметил БЮТовец.

Кроме того, С.САС напомнил, что провластное большинство изменениями в Регламент ВР упростило порядок избрания первого заместителя Председателя Верховной Рады. Теперь его можно избирать простым большинством голосов, а не тайным поименным голосованием, когда бюллетени должны были взять не меньше, чем две трети народных избранников.

«Такая упрощенная процедура позволит «регионалам» щедро расплатиться с коммунистами за поддержку действий правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, отдав должность первого вице-спикера Адаму МАРТЫНЮКУ», - сказал С.САС.

БЮТовец отметил, что вчера коалиция также «узаконила деятельность изменников и перебежчиков!», разрешив им «создавать парламентскую группу с правами фракции», а также запретила народным депутатам требовать присутствия Президента на заседаниях парламента.

«Все это является недопустимым, потому что унижает все принципы парламентаризма, деятельности депутатов и нарушает права оппозиции», - подчеркнул С.САС.