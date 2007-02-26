Кучма ничего хорошего в перспективе не видит

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА высказывается против выборов Президента в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Я был и есть категорическим противником выборов Президента в парламенте», - сказал Л.КУЧМА. По его словам, Президент Украины должен быть всенародного избранным.

Л.КУЧМА отметил, что никого не должна пугать ситуация, когда Президент и правящая коалиция представляют различные политические силы. Он привел пример, когда Александр КВАСНЕВСКИЙ на протяжении последней своей каденции на посту Президента Польши не имел поддержки в парламенте.

Кроме этого, по словам Л.КУЧМЫ, Президент США Джордж БУШ также не имеет поддержки ни в Сенате, ни в Конгрессе.

«Все эти разговоры ни к чему хорошему не приведут», - считает Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными, или будут проходить в парламенте, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать ВР.