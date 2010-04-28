Зваричу сегодня аплодировали в Страсбурге

Депутаты украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) от оппозиции просят группу Европейской народной партии инициировать срочные дебаты по Украине на следующей сессии ПАСЕ в июне.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

“Депутаты от оппозиции приняли решение поднять этот вопрос на заседании группы Народной партии”, - сказал депутат.

Он отметил, что инициировать дебаты по срочной процедуре, согласно Регламенту ПАСЕ, может или 20 депутатов-членов ПАСЕ, или депутатская группа.

Р.ЗВАРИЧ сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания группы он рассказал о событиях в украинском парламенте, которые произошли 27 апреля во время ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины, о нарушении председателем украинского парламента Владимиром ЛИТВИНЫМ ряда норм Регламента ВР, о первых признаках сокращения свободы слова в Украине.

“Я считаю, что решение принято, поскольку практически каждый парламентарий, который был в зале, аплодировал, и я так понимаю, что группа готова поддержать”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. Соглашение было ратифицировано лишь через 6 дней с момента его подписания – 21 апреля – фактически без какого-либо обсуждения или экспертного анализа.