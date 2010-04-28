Ратификация соглашения о ЧФ нелегитимна?

Решение Верховной Рады Украины по ратификации соглашения о продлении срока пребывания в Севастополе Черноморского флота России является нелегитимным.

Об этом сказал народный депутат Украины (БЮТ), председатель исполкома партии «Реформы и Порядок» Остап СЕМЕРАК.

«Мы изучим процедуру принятия этого решения», – сказал он, отметив, что «были нарушены несколько регламентных норм».

«Во-первых, в начале заседания в зале зарегистрировались менее половины депутатов – 211, а наша Конституция требует 226, как минимум. То есть заседание было нелегитимное», – отметил О.СЕМЕРАК.

«Во-вторых, непонятно, как произошло голосование, когда все фракции стояли у трибуны. Вокруг меня стояло, наверное, около 50 депутатов, в основном из фракции Партии регионов, и они не могли голосовать. Даже если допустить, что сосед за соседа проголосовал, что тоже является нарушением нашей Конституции, то и это невозможно, потому что ряды были пустые», – сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, за ратификацию соглашения по продлению на 25 лет срока пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации проголосовали 236 народных депутатов из 238 зарегистрированных в зале.