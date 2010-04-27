Кравчук про газовый вентиль, харьковский пакт и трех убитых зайцев

Украина согласилась до 2042 года быть страной с ограниченным суверенитетом.

Об этом заявил в интервью газете «Вечерние Вести» экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК.

При этом он отметил, что «не было ни единого спорного вопроса между Украиной и Россией - будь то Черноморский флот или раздел собственности Союза, - где бы в качестве рычага давления на нас не использовали газовый вентиль».

Экс-президент Украины считает нынешнюю ситуацию достаточно типичной. «Апогеем этой политики нашего «стратегического партнера» стал харьковский пакт», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он подчеркнул, что самое главное здесь «то, что политико-правовые отношения между государствами поставлены в полную зависимость от торгово-экономических». «Абсолютно неслыханная практика в современном мире, и выглядит она крайне неприлично. Россия использовала свое экономическое положение на все 100%, чтобы добиться от Украины выгодного геостратегического решения. Тем самым РФ сказала нам: вы были и останетесь в сфере наших интересов. Наличие Черноморского флота в Крыму до 2042 года означает, что внешняя политика нашей страны в обозримом будущем не сможет формироваться без учета пожеланий Кремля, которые теперь для нас становятся весомее, чем наши собственные приоритеты», - отметил экс-глава государства.

По его мнению, «заключив с Киевом такой договор, Москва убивает сразу нескольких зайцев. Усиливает военное присутствие в бассейне Черного моря - раз, втягивает в реализацию своих стратегических интересов нашу страну - два, заявляет своим гражданам, что Крым и Украина в целом будет под российским контролем, - три».