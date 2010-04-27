В Севастополе пророссийские организации провели митинг

Митинг в поддержку ратификации харьковского соглашения по ЧФ РФ провели сегодня в Севастополе ряд пророссийских организаций и движений.

Как передает корреспондент УНИАН, среди приблизительно сотни участников мероприятия, собравшихся у памятника Екатерине ІІ, больше других было представителей партии «Русский блок», которые держали в руках партийные знамена и плакаты с надписями «Оранжоиды, руки прочь от ЧФ России», «Янукович, не отступай! Севастополь тебя поддержит!», «Договору Медведева и Януковича - да», «Русский блок» за бессрочное пребывание Черноморского флота в Севастополе», «ЧФ РФ, в Севастополе ты – дома!», «Севастополь жив, пока есть Черноморский флот!».

Они, а также представители Российской общины Севастополя, ПСПУ, некоторых других партий и общественных организаций, депутаты горсовета и райсоветов скандировали «Слава предкам! Слава роду! Слава русскому народу!», «Слава России!», «Севастополь!».

Депутат горсовета, лидер фракции «Народная оппозиция», представляющий Блок Натальи Витренко Евгений ДУБОВИК во время своего выступления на митинге, в частности, заявил: «Так же, как во время Великой Отечественной войны, сначала отогнали врага от Москвы, а потом взяли Берлин, так и сейчас: сначала продлили договор на 25 лет, а потом заключат его навечно». Он также обозвал «больными на голову» как недавних руководителей Украины, так и всех, кто стоял на Майдане во время «оранжевой» революции.

В принятой резолюции митинговавшие выразили благодарность Президенту Украины и парламентариям за то, что те «отстояли право Севастополя, Крыма и Украины на экономическое сближение с Россией, на дружбу и взаимопомощь».