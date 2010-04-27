Милиция отпустила председателя Тернопольского облсовета

Задержанного сегодня в Киеве милицией председателя Тернопольского областного совета Алексея КАЙДУ отпустили, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”.

А.КАЙДУ около двух часов удерживали в Шевченковском райуправлении ГУ МВД в г.Киеве.

Представители МВД пытались инкриминировать А.КАЙДЕ, якобы он в центре Киева повредил частный автомобиль неизвестных лиц, говорится в сообщении.

Всеукраинское объединение «Свобода» связывает это происшествие с принципиальной и последовательной позицией председателя Тернопольского областного совета и Тернопольского облсовета относительно нынешней власти.

Как напомнили в пресс-службе, по инициативе ВО «Свобода» 22 апреля Тернопольский облсовет принял обращение к Конституционному Суду, Генеральной прокуратуре, Верховной Раде Украины с требованием инициировать отстранение Виктора ЯНУКОВИЧА с поста Президента Украины в порядке импичмента.