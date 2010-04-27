Королевская увидела в бюджете хитрость Азарова

Правительство, чтобы быть последовательным, должно было заложить в государственный бюджет–2010 социальные стандарты, ранее отстаиваемые представителями Партии регионов. Однако «регионалы» не использовали реальную возможность увеличить социальные стандарты до обещанного ими уровня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Правительство при разработке бюджета должно было исходить не из предложений представителей Блока Владимира Литвина, которые были приняты в парламенте, а из расчетов и предложений представителей Партии регионов», - говорит депутат. По ее мнению, такой подход к формированию главного финансового документа страны свидетельствовал бы о последовательности ПР и о готовности выполнять предвыборные обещания, ведь они еще полгода назад активно продвигали идею значительного повышения социальных стандартов. «Сегодня «Регионы» не использовали реальную возможность увеличить социальные стандарты до обещанного ими уровня», – заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что разница между предложениями Олега ЗАРУБИНСКОГО (БЛ), Александра ПЕКЛУШЕНКО (ПР) и Михаила ПАПИЕВА (ПР) существенна. «Если взять за основу законопроект М.ПАПИЕВА, то в нем прожиточный минимум, по сравнению с принятым на основании закона О.ЗАРУБИНСКОГО бюджетом, по состоянию на 1 апреля 2010 должен был быть выше на 58 грн., минимальная заработная плата – на 16 грн. Законопроект, поданный А.ПЕКЛУШЕНКО, устанавливал еще более высокие стандарты: разница с прожиточным минимумом принятого госбюджета составляет 796 грн., а с минимальной заработной платой – 866 грн.», – отметила глава комитета ВР.

По ее словам, бюджет должен был рассчитываться на основе ранее озвученных Партией регионов предложений, которые она отстаивала с лета прошлого года – ведь поддержавшие ее избиратели ожидали заявленного повышения прожиточного минимума и заработной платы.

Напомним, что законом, автором которого был представитель Блока Литвина О.ЗАРУБИНСКИЙ, установлено: прожиточный минимум с 1 ноября 2009 года составляет 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., 1 декабря – 875 грн. Минимальная зарплата, согласно этому закону, с 1 ноября 2009 года должна составлять 744 грн., с 1 января 2010 – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн. Закон о государственном бюджете Украины на 2010 год, принятый сегодня Верховной Радой, основывается на законе О.ЗАРУБИНСКОГО.

В то же время, ранее Партия регионов отстаивала более высокие социальные стандарты. Законопроектом А.ПЕКЛУШЕНКО № 5091-1 предлагалось с 1 сентября 2009 года установить прожиточный минимум на уровне 1635 грн., а минимальную заработную плату – 1500 грн., а с 1 декабря 2009 повысить ее до 1750 грн.

В свою очередь, «регионал» М.ПАПИЕВ в законопроекте № 5091-2 предлагал с 1 октября 2009 года установить прожиточный минимум на уровне 897 грн., а в законопроекте №5091-3 установить минимальную заработную плату с 1 октября 2009 года в размере 865 грн., а с 1 декабря – 900 грн.