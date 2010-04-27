Ющенко заявляет о военной узурпации страны

Лидер «Нашей Украины», экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сегодняшние события в Верховной Раде станут основой для общественной консолидации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, он заявил, что ратификация соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Украине еще на 25 лет – это военная узурпация страны. «То, что произошло в Верховной Раде, является военной узурпацией. И я убежден, что на этом точка не ставится», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это следствие беспринципности власти. «Ради экономических интересов нельзя уступать интересы безопасности», - сказал лидер «Нашей Украины». В.ЮЩЕНКО отметил, что если власть не изменит систему ценностей, то «подобные голосования будут проходить и по авиапрому, и по ядерной энергетике, по газотранспортной системе. Неважно, о каком объекте идет речь – беспринципность, отсутствие национальной идеологии будут приводить к таким же последствиям».

В то же время В.ЮЩЕНКО сказал, что сегодняшние события станут основой для общественной консолидации: «Я убежден, что сегодня только от нации зависит наша поступь». «Это тест не только для народных депутатов, это тест для всего общества», - сказал он.

«Мы как никогда дезорганизованы, нужно много времени, чтобы нация поняла, что произошло. Нация должна пройти большой процесс общественного осмысления», - сказал В.ЮЩЕНКО и отметил, что “пока мы будем консолидироваться не вокруг ценностей, а вокруг «божков», мы будем иметь подобные ошибки”.