Янукович из-за Путина спал сегодня только два часа

Президент Виктор Янукович доволен ратификацией соглашения с Россией о продолжении базирования Черноморского флота до 2042 года.

Об этом, как пишет Украинская правда, Янукович сказал в Страсбурге, куда он прибыл для выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Сегодня парламент ратифицировал соглашение и принял бюджет. Сегодня очень хороший день", - сказал Янукович президенту ПАСЕ Мовлуду Чавушоглу.

Янукович также рассказал о своем напряженном дне накануне.

"Вчера Путин улетел в 2 часа ночи. Так что я сегодня два часа поспал", - сказал Янукович.