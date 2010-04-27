Янукович из-за Путина спал сегодня только два часа
12:51, 27 апреля 2010Политика
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Президент доволен последними событиями
Президент Виктор Янукович доволен ратификацией соглашения с Россией о продолжении базирования Черноморского флота до 2042 года.
Об этом, как пишет Украинская правда, Янукович сказал в Страсбурге, куда он прибыл для выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Сегодня парламент ратифицировал соглашение и принял бюджет. Сегодня очень хороший день", - сказал Янукович президенту ПАСЕ Мовлуду Чавушоглу.
Янукович также рассказал о своем напряженном дне накануне.
"Вчера Путин улетел в 2 часа ночи. Так что я сегодня два часа поспал", - сказал Янукович.
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