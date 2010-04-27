Оппозиция заявляет, что она сплотилась для борьбы с властью

Оппозиция заявляет о своем единстве и готовности к дальнейшей борьбе с действующей властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментариях журналистам говорили депутаты от оппозиционных фракций парламента.

В частности, представитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир АРЬЕВ отметил, что сегодня оппозиция едина как никогда. «То, что произошло сегодня, животное поведение, которое устроила Партия регионов, я думаю, что в обществе это вызовет соответствующую реакцию, и думаю, что отныне Украина восстанет», - сказал В.АРЬЕВ. Он сообщил, что пока единого решения относительно дальнейших действий оппозиции нет, «но мы будем советоваться».

Народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ также отметил единство оппозиции. Он считает, что сегодняшними действиями власть пытается развязать гражданскую войну.

Член фракции НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО высказал мнение, что сегодня состоялся лишь первый шаг в направлении сдачи национальных интересов. Он обратил внимание на то, что в распоряжении СМИ есть проект межправительственного соглашения между Украиной и Россией в сфере энергетики, «где команда ЯНУКОВИЧА планирует сдать не только ядерную энергетику, но и гидроэнергетику, электроэнергетику, газ и нефть. И таким путем они заведут страну в тупик». А.ГРИЦЕНКО отметил, что оппозиция будет собираться и решать, как дальше действовать.

Народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО (НУ-НС) заявил, что сегодня оппозиция должна объединяться вокруг патриотических идей и отбросить все личные амбиции. «Оппозиция должна серьезно переосмыслить свою роль и свое значение – старые формы уже не работают, вождизм нужно отбросить и работать над созданием идейной среды», - сказал он.

По его мнению, сегодня очевидно, что власть не остановится ни перед чем и будет и в дальнейшем сдавать национальные интересы Украины. Он считает, что оппозиция должна предложить адекватные действия сопротивления. «Сегодня видно, что на интеллигентные способы они будут отвечать методами, далекими от интеллигентности, поэтому мы должны действовать адекватно», - сказал В.КИРИЛЕНКО, оправдав, среди прочего, и забрасывание сессионного зала дымовыми шашками.

Также В.КИРИЛЕНКО считает, что голосование по ратификации соглашения по Черноморскому флоту РФ было фальсифицировано, поскольку в сессионном зале Верховной Рады не было 226 депутатов, готовых проголосовать за эту ратификацию. «Во-первых, никаких 236 (которые проголосовали за ратификацию –УНІАН) в зале физически не было, было меньше 226, а записали тушек, дописали тушек, которые теперь неизвестно как будут объяснять это, но, в принципе, и так все ясно», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он высказал мнение, что сегодня власть предприняла весомый шаг для сплочения всех патриотически настроенных людей.