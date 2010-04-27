Места «тушек» от НУ-НС и БЮТ накрыли национальными флагами

Народные депутаты от БЮТ и НУ-НС в сессионном зале Верховной Рады заблокировали подход к рабочим местам представителям своих фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, флагами накрыты рабочие места тех народных депутатов от НУ-НС и БЮТ, которые готовы поддержать ратификацию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Народные депутаты из этих двух фракций окружили со всех сторон места фракций БЮТ и НУ-НС, которые накрыты флагами.

В сессионном зале размещены лозунги: «Не дадим продать Украину! Государственной измене – нет!», «Депутат, не предай Украину!».

Депутаты от Партии регионов собрались возле трибуны парламента. У некоторых из них на лацканах пиджаков прикреплены георгиевские ленты. Народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ накинул себе на плечи флаг Военно-морского флота СССР.

Президиум ВР не заблокирован. Лишь несколько народных депутатов собрались у входа в президиум.