Януковичу не хватает голосов для ратификации?
Прощай, Франция
Депутатов Партии регионов, которые входят в делегацию Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в понедельник вечером срочно отозвали из Страсбурга в Украину. Об этом сообщают источники "Украинской правды".
Такое решение было принято в связи с возможным отсутствием у коалиции резерва голосов для ратификации соглашения об аренде Севастополя и принятия бюджета-2010.
В понедельник во французском Страсбурге открылась весенняя сессии ПАСЕ.
Во Францию прибыла делегация Верховной Рады, в которую входят ряд депутатов от Партии регионов: Иван Попеску, Леонид Кожара, Юлия Новикова, Сергей Головатый.
Но уже в понедельник они были вызваны назад в Киев партийным руководством.
Как известно, ратификация харьковского соглашения и принятие бюджета запланированы на вторник.