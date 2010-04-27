Януковичу не хватает голосов для ратификации?

Депутатов Партии регионов, которые входят в делегацию Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в понедельник вечером срочно отозвали из Страсбурга в Украину. Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Такое решение было принято в связи с возможным отсутствием у коалиции резерва голосов для ратификации соглашения об аренде Севастополя и принятия бюджета-2010.

В понедельник во французском Страсбурге открылась весенняя сессии ПАСЕ.

Во Францию прибыла делегация Верховной Рады, в которую входят ряд депутатов от Партии регионов: Иван Попеску, Леонид Кожара, Юлия Новикова, Сергей Головатый.

Но уже в понедельник они были вызваны назад в Киев партийным руководством.

Как известно, ратификация харьковского соглашения и принятие бюджета запланированы на вторник.