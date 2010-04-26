Путин прибыл в Киев с рабочим визитом

Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН прибыл в Киев с однодневным рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту "Борисполь" российского премьера встречали министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ и посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

В составе делегации РФ - вице-премьер Игорь СЕЧИН и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ.

Как сообщал УНИАН, планируется, что в ходе визита В. ПУТИН встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.