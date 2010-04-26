Кириленко: оппозиция завтра сообща выступит против ратификации

Завтра оппозиция сообща выступит против попыток ратификации в парламенте соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», об этом заявил председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Я имел встречи почти со всеми оппозиционными лидерами, в том числе с ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКОМ, ЛУЦЕНКО. И мы будем сообща противодействовать принятию «харьковского пакта», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

«Мы будем координировать свои действия, как в сессионном зале, так и вне парламента. Главная наша цель: не допустить ратификации антиукраинских харьковских соглашений», - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО также напомнил, что партия «За Украину!» инициирует Национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на подписание «харьковского пакта».

«Мы призываем граждан встать на защиту своей страны. В первую очередь, должны не допустить ратификации соглашения в Верховной Раде», - отметил председатель партии «За Украину!».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не больше, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

В Верховной Раде Украины ратификация этого соглашения планируется 27 апреля. В этот же день Государственная дума РФ проведет внеочередное заседание для ратификации соглашения о продлении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.