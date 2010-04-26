Балога удивлен, что договор с Россией не подписали до 3046 года

Лидер партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА считает, что Черноморский флот России находится в Крыму не для выполнения военных заданий, а для разжигания вражды ко всему украинскому.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил в эфире программы «Черное и белое» телеканала ТВі.

«Мы не должны предъявлять какие-то претензии руководству РФ. Москва в настоящее время работает над развитием своих буферных зон, и в этом смысле именно таковой является Украина. То, что вопрос о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота связан со стоимостью газа, говорит о том, что геополитические интересы России в Украине сегодня находятся на Крымском полуострове», – заявил он.

По мнению лидера «Единого Центра», если ситуация в Крыму стабильная, тогда нужно было подписывать договор о пребывании ЧФ на полуострове до 3046 года. «Все прекрасно понимают, что ЧФ в Черном море для России не представляет ни оперативно-тактического, ни военного значения. Потому что для того, чтобы пройти Босфор и Дарданеллы, нужно разрешение страны, которая является членом НАТО, – Турции. Мы прекрасно понимаем, что Турция и НАТО контролируют количество военных кораблей в Черном море. Пребывание военных в Крыму – это постоянное разжигание вражды ко всему украинскому! И я это подчеркиваю. Считаю, что не российская власть через 10 или 20 лет будет вести разговор о том, какой статус должен иметь Крым - украинский или российский. Думаю, что все будет подготовлено к тому, что сама АРК проведет такое волеизъявление, так же как это происходило в Абхазии и Южной Осетии», – заметил он.

По мнению В.БАЛОГИ, заключая договор о газе, никоим образом нельзя было связывать экономику с политикой.

Учитывая изложенное, он приходит к выводу, что нынешняя власть Украины, как и предыдущая, не способна вести переговоры в интересах государства. «Не стоит говорить, что скидка в сто долларов в стоимости тысячи кубометров голубого топлива является уступкой со стороны нашего стратегического партнера. Цена на этот год должна была бы составлять не 330, а не более 260 дол., как платит, например, Германия. Наверное, при заключении договора о газе на 2010 год правительством ТИМОШЕНКО в цену был заложен фактор политической конфронтации между Киевом и Москвой. И нынешнему руководству государства нужно этот фактор отнять. И только после этого вычислять цену на газ для Украины», – считает В.БАЛОГА.