Януковича в Страсбурге ждет неприятный разговор?

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАРЕ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ не исключает, что во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 27 апреля обсудит вопрос установления памятника Сталину в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге перед началом весенней сессии ПАСЕ.

“Возможно, мы сможем обсудить этот вопрос с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ, возможно, такие вопросы поднимут и депутаты после его выступления”, - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Он отметил, что поскольку был докладчиком по проекту доклада о Голодоморе в Украине, очень хорошо знает о преступлениях сталинского режима.

“Я очень хорошо знаю, сколько людей пострадали от сталинского режима, и не только в 30-е годы во время Голодомора, но и позже, в том числе во время депортации целых народов, таких как крымские татары, турки-месхетинцы”, - сказал Президент ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 27 апреля посетит Страсбург, где выступит перед депутатами ПАСЕ и проведет ряд встреч, в частности, с Президентом ПАСЕ М.ЧАВУШОГЛУ, генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.

25 марта секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины Александр ЗУБЧЕВСКИЙ сообщил о намерении построить до 9 мая в городе памятник Й.Сталину.

31 марта вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что власти не будут препятствовать сооружению памятника И.Сталину, чтобы “не обострять столкновение различных мнений”.