Азаров хочет получить от Нацбанка 10 миллиардов

Проектом государственного бюджета Украины на 2010 год предусматривается перечисление Национальным банком Украины в бюджет в текущем году 10 млрд. грн. превышения сметных доходов над сметными расходами.

Об этом сказано в ст. 4 проекта госбюджета-2010, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в котором доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., расходы – 323,556 млрд. грн.

Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП).

Предельный размер государственного долга по состоянию на 31 декабря 2010 года установлен на уровне 308,316 млрд. грн.

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.