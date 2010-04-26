Янукович поставил «вопрос совести и чести государства»

Чернобыльские программы социальной защиты должны финансироваться в полном объеме. Это Президент Виктор Янукович подчеркнул в интервью журналистам во время посещения ЧАЭС. Глава государства заявил, что вопрос социальной защиты ликвидаторов аварии, пострадавшего населения, которое живет на загрязненных территориях, детей и инвалидов-"чорнобильцев" было и остается “вопросам совести и чести государства”, сообщает пресс-служба Президента .

“Я этот вопрос поставил перед правительством и буду контролировать, чтобы финансирование чернобыльских программ по социальной защите возобновили в полном объеме”, - отметил Глава государства.

“И в этом, и в следующем годах мы будем выполнять свою обязанность”, - сказал Президент.

Глава государства кроме того сообщил, что будет обязательно проведена индексация соответствующих социальных выплат, ввиду роста стоимости товаров, услуг и обесценивания национальной валюты.