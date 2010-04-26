Янукович говорит, что он показал пример всему миру

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев объединить усилия для окончательного преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом идет речь в его обращении по поводу годовщины Чернобыльской трагедии.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что 26 апреля 1986 года Украина пережила самую большую техногенную аварию в мире - на Чернобыльской АЭС.

По словам Президента, с тех пор этот день превратился в День скорби по жертвам Чернобыльской трагедии и день предостережения относительно ответственного использования мирного атома. “Мы все вместе вспоминаем и грустим по героям разных национальностей, которые пожертвовали своей жизнью ради будущего цивилизации. Вечная и светлая им память. Они всегда останутся в наших сердцах”, - говорится в обращении.

По словам Президента, возможно, то, что Украина первой почувствовала и осознала опасность мирного атома, было одной из мотиваций отказа нашего государства добровольно от ядерного оружия. “Мы тоже показали пример мировому сообществу, приняв недавно решение о передаче первыми остатков запасов высокообогащенного урана”, - подчеркивает В.ЯНУКОВИЧ.

“Хотим мы того или нет, но энергетическое будущее Украины невозможно без атомной энергетики. Но действительно мирной и безопасной, учитывая уроки Чернобыля, за которые мы заплатили очень высокую цену. До сих пор от последствий пагубного радиоактивного облучения страдают более двух миллионов граждан, из которых 498 тысяч – дети”, - замечает глава государства.

Президент пообещал изменить подходы государства к предоставлению помощи "чернобыльцам". По его словам, наша экономика постепенно выздоравливает, и будут найдены финансовые ресурсы для оптимизации комплекса мероприятий системы социальной защиты "чернобыльцев”.