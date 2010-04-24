Лавринович удивлен: почему Ющенко обидел Шевченко и Франко

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ предостерегает любого из украинских президентов от использования славы бывших героев для повышения собственных рейтингов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире программы “Большая политика” телеканала «Интер», отвечая на вопрос относительно отмены донецким судом указов экс-президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

«Если глава государства хочет наградить званием героя своей страны историческую личность, то в данном случае он заботится не о тех личностях, он заботится о себе. И здесь, если у нас сегодня дискуссия идет вокруг коррупции, я могу сказать, что это является одной из разновидностей коррупционных деяний. Потому что, если действующий Президент хочет прицепиться к достижениям, к популяризации, к почитанию в обществе исторической личности, почему, я удивляюсь, человек тогда не может присвоить звание Героя Украины Владимиру Великому, Ярославу Мудрому, Тарасу Шевченко. Почему их обидели? Почему Лесю Украинку, Ивана Франко не наградили?», - спросил А.ЛАВРИНОВИЧ.

На уточняющую реплику, что сделать это есть все шансы у действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, министр юстиции заметил, что к этому нужно относиться таким образом, что герои предыдущих поколений не нуждаются в формальных решениях тех президентов, которые «не могут дотянуться до них, которые таким образом хотят пристать к славе тех людей, которые творили историю своего государства”.