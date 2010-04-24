Лавринович удивлен: почему Ющенко обидел Шевченко и Франко
Политик - против пиара на героях
Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ предостерегает любого из украинских президентов от использования славы бывших героев для повышения собственных рейтингов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире программы “Большая политика” телеканала «Интер», отвечая на вопрос относительно отмены донецким судом указов экс-президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
«Если глава государства хочет наградить званием героя своей страны историческую личность, то в данном случае он заботится не о тех личностях, он заботится о себе. И здесь, если у нас сегодня дискуссия идет вокруг коррупции, я могу сказать, что это является одной из разновидностей коррупционных деяний. Потому что, если действующий Президент хочет прицепиться к достижениям, к популяризации, к почитанию в обществе исторической личности, почему, я удивляюсь, человек тогда не может присвоить звание Героя Украины Владимиру Великому, Ярославу Мудрому, Тарасу Шевченко. Почему их обидели? Почему Лесю Украинку, Ивана Франко не наградили?», - спросил А.ЛАВРИНОВИЧ.
На уточняющую реплику, что сделать это есть все шансы у действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, министр юстиции заметил, что к этому нужно относиться таким образом, что герои предыдущих поколений не нуждаются в формальных решениях тех президентов, которые «не могут дотянуться до них, которые таким образом хотят пристать к славе тех людей, которые творили историю своего государства”.