Против Януковича требуют возбудить уголовное дело

Блок национальных сил Буковины, в который входят областные организации НРУ, КУН, УНП, УНА-УНСО и ДемПУ, призывает Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины открыть уголовное дело против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, за посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности, за продление срока пребывания иностранного военного флота на территории Украины еще на 25 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении Блока национальных сил Буковины к жителям Черновицкой области.

Блок также призвал всех жителей области, «которым не безразлична судьба Украины», поддержать национальное движение сопротивления «ради недопущения ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины».

Блок национальных сил Буковины считает, что подписание соглашения 21 апреля между Президентами России и Украины о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины еще на 25 лет является «дерзкой попыткой нарушить Конституцию Украины».

«Никакие оправдания экономическими уступками России относительно Украины не должны сопровождаться сдачей национальных интересов Украины. Украинское государство, за которое боролись и отдали жизнь многие поколения украинцев на протяжении веков национально-освободительного движения, снова подвергается неприкрытой интервенции, в первую очередь, через своих высокодолжностных предателей», – говорится в заявлении блока.