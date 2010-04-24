Виталий Кличко возглавил новую политическую партию - УДАР

Виталий КЛИЧКО возглавил новую политическую партию «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, его избрание лидером новой политической силы единогласно поддержали делегаты съезда, который состоялся сегодня в Киеве.

В своем выступлении на съезде В.КЛИЧКО сказал: «Цель нашей команды – создать предпосылки для успеха страны. Мы стремимся объединить успешных, образованных, активных людей и приобщить их к управлению государством. Только после этого в стране начнутся реальные изменения".

По его словам, «старые политики доказали – они не способны управлять государством». «Страна стала заложницей людей, оторванных от реальных проблем граждан и не желающих никаких изменений. Но этих изменений хотят обычные украинцы, и мы, политики нового поколения, должны оправдать их надежды», – заявил В.КЛИЧКО.

Он отметил, что хочет, чтобы люди не просто присоединялись к его партии, а находили команду единомышленников. «Обратите внимание на наше название – в ней присутствует слово «альянс». Объединение людей, выступающих за реформы. Людей, которые отстаивают принципы настоящей европейской демократии, а не ее подобия, что мы наблюдаем в Украине. В конечном счете, людей, которые просто любят свою страну и готовы защищать ее интересы», – сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, он стремится видеть «УДАР» не обычной партией, а мощным общественным движением. «У нас есть команда, которая знает, как решать проблемы в конкретном регионе. Ведь такая команда формируется на местах, а не по указанию сверху. Мы создаем не просто партийную вертикаль, а сеть эффективных проектов, которые будут работать и в самом отдаленном селе, и в большом промышленном центре», - добавил В.КЛИЧКО.

«Я привык достигать своей цели. Убежден, что так будет не только в спорте, но и в политике. Киевляне уже смогли оценить деятельность Блока Кличко в Киеве, где на протяжении нескольких лет мы противостояли преступным действиям столичной власти. Сегодня же начинается новый этап – сильным и метким «УДАРом» я готов разбить стену между обществом и властью, что сдерживает развитие Украины, стать точкой опоры для обновления страны», – заявил В.КЛИЧКО.