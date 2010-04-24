В БЮТ понимают, что коалицианты без боя не сдадутся

Оппозиция сделает все для того, чтобы договор о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины не был ратифицирован в Верховной Раде во вторник, 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на митинге оппозиции заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что во вторник будет сделано все для того, чтобы не было шоу, когда, стоя, под аплодисменты, две Верховные Рады (речь идет о парламенте Украины и Государственной думе РФ – УНИАН) продавали бы территорию Украины».

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что если все же этот договор будет ратифицирован в другой день, то «мы сделаем все для того, чтобы его денонсировать».

Н.ТОМЕНКО заявил, что сегодня руководство парламента и аппарат ВР не дали возможности провести пленарное заседание, и поэтому народные депутаты от оппозиции и депутаты местных советов собрались на улице возле парламента.

По его словам, здесь собрались те, кто считает, что «обменивать территорию и независимость на газ является предательством и позором».

Н.ТОМЕНКО призвал граждан Украины во вторник, 27 апреля, прийти под стены парламента и поддержать оппозицию. Он отметил: «Во вторник те люди, которые ремонтируют дачи на огородах и ждут добра от ЯНУКОВИЧА, будут здесь, если они имеют совесть, достоинство и переживают за Украину». Он подчеркнул, что «начинается борьба, и она нелегкая и нескорая». «Думаю, что у вас нет иллюзии, что они сдадутся без боя и поднимут руки», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, граждане Украины должны сделать все для того, чтобы поддержать оппозицию.