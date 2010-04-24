Янукович: ПР обязана сотрудничать с «национально настроенными»

Партия регионов должна сотрудничать на местах с «национально настроенными силами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на XII съезде Партии регионов.

«Особое внимание в работе - с регионами с высоким уровнем популярности наших политических оппонентов. Должны учитывать, что эта популярность держится на эксплуатации национально, как говорят, сознательной тематики и организации информационных провокаций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов в этих областях должна сделать ставку на сотрудничество с общественными организациями социально-экономического направления и профессиональными объединениями. «Но всегда держать руку на пульсе. Национально настроенные политические силы – это силы, с которыми мы обязаны сотрудничать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, по его словам, Украине не нужно искать объединительную идеологию, такой идеологией должен стать человек и его права. «Я убежден, Украине не нужно искать объединительную идею, выбирая между идеологическими концепциями прошлых веков. Это главная ошибка. История независимой Украины свидетельствует – поиск образцов и идей в далеком прошлом только усложняет наш путь к развитию, подрывает гражданский мир и раскалывает страну», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, Украина XXI столетия должна развиваться на других ценностях. В частности, такими ценностями должно быть развитие человека и максимальное обеспечение его потребностей. «Только на этой основе будет открыт путь к консолидации общества, возобновлению полноценного диалога между представителями разных социальных и политических групп», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.