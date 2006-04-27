Майбах покойного Кирпы нашел хозяина

«Укрзализныця» не смогла продать скандальный автомобиль Майбах, который принадлежал экс-главы ведомства Георгия Кирпы. Об этом в интервью журналистам заявил бывший Министр транспорта и связи, глава Запорожской облгосадминистрации Евгений Червоненко в четверг, передает корреспондент «proUA».

«Не продали его. Нет покупателя», – сказал он. Червоненко отметил, что Майбах не удалось продать из-за желания «Укрзализныци» получить за автомобиль «справедливую» цену. «Но на сколько мне известно, теперь его (Майбах – proUA) уже никто не продает и на нем ездит нынешний руководитель «Укрзализныци» (Василий Гладких – proUA)».