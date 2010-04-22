Шкиль: вину Януковича опять попытаются переложить на Тимошенко

Народный депутат Украины от БЮТ Андрей ШКИЛЬ заявляет, что сегодня собрано необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины 24 апреля.

"Сбор подписей начался в 12 часов, к этому моменту все подписи собраны - их 153, оформлены должным образом, что не так просто, и переданы председателю Верховной Рады ЛИТВИНУ", - сказал А.ШКИЛЬ, сообщается на сайте лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время, по его словам, спикер парламента в частном формате заявлял, что не будет поддерживать проведение внеочередного заседания 24 апреля. "Сейчас опять появилась информация, что председатель Верховной Рады будет ставить первым вопрос на внеочередном заседании создание ВСК по расследованию причин заключения соглашений между Россией и Украиной в период премьерства Юлии ТИМОШЕНКО о цене на газ в размере 450 долларов за тысячу кубометров. То есть опять будет попытка переложить вину на Юлию ТИМОШЕНКО за то, что сейчас ЯНУКОВИЧ сдал Украину", - сообщил народный депутат.

Как сообщалось, об инициативе созыва внеочередного заседания ВР для оценки действий Президента В.ЯНУКОВИЧА по подписанию с Российской Федерацией соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет с возможностью его пролонгации еще на пять лет накануне заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня после обеда В.ЛИТВИН заявлял, что в ВР не поступили необходимые документы относительно проведения в субботу, 24 апреля, внеочередного заседания парламента.

Он отметил, что утром представители фракции БЮТ обратились в парламент с тем, чтобы были предоставлены письма для сбора подписей для проведения дополнительного заседания ВР в субботу. “До этого времени списки не собраны (речь идет о необходимости собрать не менее 150 подписей депутатов за проведение внеочередного заседания - УНИАН)», - отметил В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН отметил, что в данной ситуации речь не идет о том, что он отказывается провести внеочередное заседание, а просто не предоставлены необходимые документы для проведения такого заседания в субботу.

Он также не видит повода для того, чтобы в субботу проводить такое заседание. По его словам, некоторые политические силы хотят устроить митинг в парламенте Украины вместо того, чтобы спокойно обсудить вопрос относительно подписания соглашения о продолжении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.