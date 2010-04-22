Бютовцы написали Литвину, что у них есть 153 подписи

Фракция «Блок Юлии Тимошенко» направила письмо председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с требованием провести внеочередное пленарное заседание ВР 24 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на первого заместителя председателя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА.

По его словам, на внеочередном заседании планируется рассмотреть два вопроса: проект Постановления Верховной Рады Украины «О неприемлемости Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» и проект Постановления ВР «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможного состава преступления в деяниях Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и должностных лиц Кабинета министров Украины при заключении и подписании Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины».

А.КОЖЕМЯКИН также сообщил, что были собраны подписи 153 народных депутатов Украины, которые требуют проведения внеочередного заседания парламента.

Как сообщал УНИАН, ранее В.ЛИТВИН заявлял, что в ВР не поступили необходимые документы относительно проведения в субботу, 24 апреля, внеочередного заседания парламента.

Он отметил, что сегодня утром представители фракции БЮТ обратились в парламент с тем, чтобы были предоставлены списки для сбора подписей для проведения дополнительного заседания ВР в субботу. “До этого времени списки не собраны (речь идет о необходимости сбора подписей не менее 150 депутатов за проведение внеочередного заседания - УНИАН)», - отметил В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в данной ситуации речь не идет о том, что он отказывается провести внеочередное заседание, а просто не предоставлены необходимые документы для проведения такого заседания в субботу.

Он также не видит повода для того, чтобы в субботу проводить такое заседание. По его словам, некоторые политические силы хотят устроить митинг в парламенте Украины вместо того, чтобы спокойно обсудить вопрос относительно подписания соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.